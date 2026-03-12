Ледовая переправа Казань — Верхний Услон закроется 15 марта после полудня
Ледовая переправа между Казанью и Верхним Услоном завершит работу 15 марта после 12:00. Об этом сообщила пресс-служба переправы.
Ледовая переправа Казань — Верхний Услон закроется 15 марта после полудня
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
До полудня переправа будет работать в обычном режиме, после чего сезон эксплуатации в этом году будет закрыт.
«Уведомляем вас о том, что переправа работает до 15 марта до обеда. После 12:00 ледовая переправа закрывает сезон в этом году», — говорится в сообщении.