Ледовая переправа между Казанью и Верхним Услоном завершит работу 15 марта после 12:00. Об этом сообщила пресс-служба переправы.

Ледовая переправа Казань — Верхний Услон закроется 15 марта после полудня

Ледовая переправа Казань — Верхний Услон закроется 15 марта после полудня

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

До полудня переправа будет работать в обычном режиме, после чего сезон эксплуатации в этом году будет закрыт.

«Уведомляем вас о том, что переправа работает до 15 марта до обеда. После 12:00 ледовая переправа закрывает сезон в этом году», — говорится в сообщении.

Анна Кайдалова