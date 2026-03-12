72 дома остались без отопления в Ижевске

12 марта в Ижевске временно ограничили подачу тепла и горячей воды из-за ремонта трубопровода на улице Ленина, сообщает пресс-служба компании «Т Плюс».

Под отключение попали 72 многоквартирных дома и 17 социальных объектов, включая дома на Карлутской набережной, в Ключевом поселке, а также на улицах Куйбышева, Ленина, Либкнехта, Михайлова, Орджоникидзе, проезде Орджоникидзе, Прасовском переулке и улице Халтурина.

Повреждение на теплотрассе было обнаружено на прошлой неделе во время морозов. Ремонт был запланирован на период потепления, для чего специалисты уже выполнили необходимые подготовительные работы.

Анастасия Лопатина