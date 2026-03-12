Ярославский губернатор проведет пресс-конференцию
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев 12 марта проведет встречу с журналистами и блогерами. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Фото: Правительство Ярославской области
«Отвечу на все интересующие вопросы, обсудим и стратегическое развитие региона, и практические задачи»,— написал губернатор.
Трансляцию пресс-конференции будут вести телеканалы «ЯПервый», «Городской телеканал» и «Рыбинск-40». Также ее можно будет смотреть в официальном аккаунте Михаила Евраева «ВКонтакте». Самые важные заявления главы региона читайте в «Ъ-Ярославль».
Традиционно встреча проводится в КЗЦ «Миллениум», ее начало запланировано на 12:00. Прошлая большая пресс-конференция губернатора прошла 17 сентября 2025 года.