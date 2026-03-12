Три прикамских бизнесмена вошли в рейтинг богатейших людей по версии Forbes

Журнал Forbes включил трех пермских предпринимателей в рейтинг самых богатых людей мира в 2025 году. Речь идет о бывшем владельце «Уралкалия» Дмитрии Рыболовлеве, совладельце АО «ОХК «Уралхим» Дмитрии Мазепине, а также владельце холдинга «Пермская финансово-производственная группа» Андрее Кузяеве.

По подсчетам издания, в прошедшем году все трое увеличили свое состояние. Так, состояние господина Рыболовлева увеличилось с $6,4 млрд до $6,7 млрд., совладельца «Уралхима» - с $2,2 млрд до $2,5 млрд. Господин Кузяев нарастил капитал с $1,1 млрд до $1,3 млрд.

Всего в рейтинг попали 155 российских бизнесменов, причем 14 впервые. Это рекорд за всю историю подсчетов.