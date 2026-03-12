В Кировской области работнику выплатят 100 тысяч рублей за ампутированную кисть

В Кировской области 63-летний работник лесоперерабатывающего предприятия через суд добился компенсации за травму на производстве. Об этом сообщает пресс-служба региона.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Несчастный случай произошел в августе 2025 года в пилоцехе. Мужчина получил тяжелую травму, из-за которой ему ампутировали кисть. После лечения ему установили третью группу инвалидности.

По факту происшествия возбудили уголовное дело о нарушении требований охраны труда. В ходе разбирательства стороны заключили мировое соглашение, по которому работодатель выплатит пострадавшему 100 тыс. руб.

