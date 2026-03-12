Суд оштрафовал жителя Тольятти, который искал металлы и пытался дать взятку силовику
Суд признал жителя Тольятти, который искал металлы, виновным в покушении на дачу взятки силовику (ст. 30 и 291 УК РФ). Ему назначен штраф на сумму 500 тыс. рублей с конфискацией суммы незаконного вознаграждения в доход государства. Об этом сообщает прокуратура.
Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ
Суд установил, что в июле 2025 года полиция уличила фигуранта уголовного дела в разработке грунта для обнаружения и сбора металла. Чтобы избежать ответственности, он предложил одному из силовиков 20 тыс. рублей, но тот отказался от взятки. В отношении взяткодателя возбудили уголовное дело.