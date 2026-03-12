Ставрополье возглавило рейтинг по среднему чеку медицинских туристов

Ставропольский край лидирует в России по среднему чеку медицинских туристов — 10,6 тыс. руб. в 2025 году. Исполнительный директор «СберАналитики» Максим Чачин сообщил об этом РБК Кавказ на международной выставке туризма и индустрии гостеприимства MITT в Москве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Максим Чачин подчеркнул, что этот показатель вырос в 2,3 раза по сравнению с 2021 годом. Москва отстала чуть-чуть — 10,5 тыс. руб. с удвоением чека за тот же период. Санкт-Петербург занял третье место с 8,5 тыс. руб., также удвоив сумму.

Алтайский край пришел четвертым — 7,9 тыс. руб., чек вырос втрое. Новосибирская область закрыла пятерку с 7,7 тыс. руб. и ростом в 1,7 раза. Эти данные «СберАналитика» собрала по транзакциям банковских карт туристов, приезжающих за медицинскими услугами.

Региональные власти развивают медицинский туризм с 2023 года. Тогда в Ставрополе турагентства и клиники подписали соглашения о комплексных пакетах: лечение плюс трансфер, отели и экскурсии. Министр туризма Андрей Толбатов анонсировал строительство новых лечебных объектов.

В 2025 году край посетили 8,4 млн туристов, на 6,6% меньше, чем 9 млн в 2024-м. Однако санатории заработали летом 14,9 млрд руб., на 29% больше прошлого года, обслужив 233 тыс. гостей — рост на 5%.

По объему трат на медуслуги Ставрополье входит в топ-5 с Москвой, Петербургом, Краснодарским краем и Крымом — вместе они забрали 70% расходов всех медтуристов России. Ранее, по данным за 2024 год, средний чек медтуристов в крае достигал 8 тыс. руб., в 2,2 раза выше трат местных.

Эксперты связывают лидерство Ставрополья с Кавказскими Минеральными Водами — санаторные туры на 10 дней стоят 170–210 тыс. руб. на двоих в среднем сегменте. Общий рынок внутреннего медтуризма в России вырос на 72% с 2020 по 2024 год — до 396 млрд руб., спрос опережает предложение.

В 2026 году траты туристов на Северном Кавказе достигнут 53,6 млрд руб., турпоток — 5,7 млн человек, рост на 2%. Это укрепит позиции края, где дневной чек в санаториях уже превышает 7 тыс. руб.

Станислав Маслаков