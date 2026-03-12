Глава СКР поручил возбудить дело о ненадлежащем отлове собак в Оренбурге

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о ненадлежащем отлове безнадзорных животных в Оренбурге. Поводом для этого стала жалоба местной жительницы на ситуацию. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Заявительница сообщила о том, что вблизи жилых домов и школы на улицах Гаранькина и Транспортной обитает стая безнадзорных животных, которая систематически нападает на местных жителей.

В марте 2026 года собаки атаковали заявительницу. После этого они напали на ребенка. Животных отогнали прохожие. Жители Оренбурга неоднократно обращались по этому поводу в компетентные органы, но безуспешно.

Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следствия Вячеславу Зудерману представить доклад о ходе и результатах расследования. Ведомство контролирует исполнение поручения.

Георгий Портнов