В Татарстане в феврале 2026 года количество выданных кредитных карт снизилось на 5,7% по сравнению с январем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане выдача новых кредитных карт за месяц сократилась на 5,7%

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Татарстане выдача новых кредитных карт за месяц сократилась на 5,7%

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По этому показателю республика заняла третье место среди субъектов России с наиболее заметным падением числа выданных карт. Татарстан уступил только Москве, где выдача упала на 7%, и Хабаровскому краю (-5,9%). Следом за Татарстаном идут Тюменская область (с ХМАО и ЯНАО) (-5,4%) и Волгоградская область (-5,1%).

В целом по стране в феврале банки выдали 0,95 млн кредитных карт, что на 11,1% меньше, чем годом ранее (1,07 млн). По сравнению с январем показатель снизился на 4,1%.

Анна Кайдалова