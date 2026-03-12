Объявлен тендер на обустройство бульвара в ОЭЗ в Байкальске за 310 млн рублей

ОГКУ «Единый заказчик Иркутской области» объявило тендер на создание улично-дорожной сети в рамках четвертого этапа развития особой экономической зоны туристско-рекреационного типа в Байкальске. Стартовая цена контракта составила 309,8 млн руб., средства будут выделены из регионального и федерального бюджетов, указывается на портале госзакупок. Заявки на участие в торгах принимаются до 20 марта.

Согласно конкурсной документации, проект предусматривает строительство трассы с устройством прогулочного пространства и парковок. Подрядчику предстоит обустроить велодорожки, скейтпарк, газон, произвести высадку деревьев, проложить кабельные линии, провести электромонтажные работы, организовать систему охранного телевидения.

Работы необходимо выполнить с 28 апреля по 24 декабря 2026 года. Проект реализуется в рамках госпрограммы Иркутской области «Туризм и индустрия гостеприимства».

О запуске ОЭЗ туристско-рекреационного типа «Берег Байкала» стало известно в начале марта этого года. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. ОЭЗ разместится на территории бывшего Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Проект направлен на поэтапное восстановление промплощадки и ее интеграцию в современную туристско-рекреационную модель. На сегодня определены пять потенциальных резидентов. Совокупный ожидаемый объем инвестиций превышает 10 млрд руб.

Александра Стрелкова