ПНППК по итогам 2025 года увеличила выручку, но снизила прибыль

АО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания» опубликовало отчетность по итогам работы во прошлом году. За отчетный период выручка ПНППК составила 18,96 млрд руб. (16,2 млрд руб. в 2024 году). Чистая прибыль общества сократилась на 13,5% и зафиксирована на уровне 1,77 млрд руб.

Активы ПНППК в 2025 году выросли 27,58 млрд руб. до 31.33 млрд руб., долгосрочные обязательства составили 4,26 млрд руб. (рост 9,1%), краткосрочные — 16,76 млрд руб.

ПНППК — компания-производитель датчиков, элементов дистанционной передачи, сложных бортовых комплексов летательных аппаратов и навигационных систем для речных и морских судов. ПАО занимается также производством волоконно-оптических элементов. В 2024 году ПНППК вошла в состав корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ).