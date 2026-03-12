Сезонный поезд Калининград — Челябинск вновь будет курсировать летом

С 1 июня по 28 сентября 2026 года еженедельно будет курсировать сезонный поезд из Калининграда в Челябинск и обратно. Об этом сообщает пресс-служба Калининградской железной дороги.

Из Калининграда поезд будет отправляться по понедельникам в 9:55 и прибывать в Челябинск в четверг в 6:18. Время в пути займет два дня 17 часов. Маршрут следования — через Смоленск, Тулу, Пензу, Сызрань, Самару и Уфу. Из Челябинска путешествие в Калининград будет начинаться по четвергам в 21:35 и заканчиваться в воскресенье в 13:25. Продажи открываются за 90 суток до даты отправления.

Виталина Ярховска