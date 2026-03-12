Уфимка обвиняется в обмане более 300 покупателей на 60 млн рублей

Кировский районный суд Уфы рассмотрит уголовное дело 29-летней местной жительницы, которая обвиняется в мошенничестве (ч. 2, 3, 4 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Как полагает следствие, индивидуальный предприниматель открыла магазин по продаже электротехники в Уфе. Она сообщила покупателям ложные сведения о возможности покупки заграницей сотовых телефонов, планшетов, наушников по цене ниже рыночной.

Не собираясь выполнять обязательства, с июля по декабрь 2024 года фигурантка уголовного дела получила от почти 330 граждан более 60 млн руб., которые присвоила.

Майя Иванова