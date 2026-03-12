На капитальный ремонт Нефтекамской филармонии потратят до 39,4 млн рублей

Нефтекамская государственная филармония ищет подрядчика для капитального ремонта своего здания. Учреждение объявило электронный конкурс с начальной стоимостью договора 39,4 млн руб. Работы профинансирует местный бюджет.

Контракт будет включать в себя ремонт концертного зала, монтаж водосточной и вентиляционной систем, электромонтажные и отделочные работы, а также благоустройство и озеленение прилегающей территории. Сдать объект нужно до 1 ноября. Проект капитального ремонта подготовило уфимское ООО «Экоремонт».

Итоги конкурса планируется подвести 3 апреля.

Нефтекамская филармония основана 8 января 1998 года как филиал Башгосфилармонии указом президента Башкирии Муртазы Рахимова. С декабря 2023 года учреждением руководит заслуженный артист Башкирии Илгиз Миниахметов.

Идэль Гумеров