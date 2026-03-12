Уфимец обвиняется в разбое и применении насилия к полицейским

Уфимский районный суд рассмотрит уголовное дело 33-летнего уфимца, обвиняемого в разбое (ч. 3 ст. 162 УК РФ), краже и покушении на нее (п. «а», «б», «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, ч. 3 ст. 30 - ч. 2 ст. 158 УК РФ), применении насилия в отношении представителя власти (ч. 2 ст. 318 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По версии следствия, обвиняемый в одиночку и с неустановленными лицами отжимал оконные блоки и двери, проникал в офисы в Уфе и похищал деньги. Общая сумма ущерба составила около 700 тыс. руб. Однажды их застиг на месте преступления охранник, которого они толкнули и распылили в лицо перцовый баллончик.

Также фигурант уголовного дела, пытаясь скрыться после очередной кражи, на автомобиле Volkswagen Touareg сбил двух сотрудников полиции. Материалы в отношении его предполагаемых подельников выделили в отдельное производство.

Майя Иванова