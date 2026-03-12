Единая лига ВТБ и РПЛ разведут по времени матчи 12 апреля в Петербурге

Единая лига ВТБ и Мир — Российская премьер-лига договорились развести по времени финал Winline Basket Cup и матч футбольных клубов «Зенит» и «Краснодар», которые пройдут 12 апреля в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента Единой лиги ВТБ Сергея Кущенко.

«Финал четырех» международного турнира Winline Basket Cup пройдет в Петербурге с 10 по 12 апреля. При этом решающий матч баскетбольного турнира, как ожидается, начнется около 14:00, а футбольную встречу проведут позднее, чтобы события не накладывались друг на друга.

Господин Кущенко назвал 12 апреля в Петербурге днем «спортивного пиршества», поскольку баскетбольный финал и матч «Зенита» с «Краснодаром» пройдут в шаговой доступности друг от друга.

Состав участников «Финала четырех» пока определен не полностью. При этом президент лиги подчеркнул, что турнир задуман не только как спортивное, но и как культурное событие: на него планируют пригласить известных артистов и знаменитостей.

Артемий Чулков