Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На отсыпку дорог щебнем в Ижевске выделят 20 миллионов рублей

В Ижевске из бюджета муниципального образования выделено 20 млн руб. на отсыпку дорог щебнем. Такая информация появилась на сайте госзакупок.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Подрядчику предстоит до конца октября 2026 года засыпать ямы щебнем различных марок прочности. Заказчик будет направлять подрядчику заявки с указанием адресов и объемов работ, а оплата будет производиться по факту выполнения каждого этапа.

Гарантийный срок на выполненные работы составит два года, в течение которых подрядчик обязан устранить выявленные дефекты за свой счет.

Анастасия Лопатина