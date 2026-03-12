На отсыпку дорог щебнем в Ижевске выделят 20 миллионов рублей

В Ижевске из бюджета муниципального образования выделено 20 млн руб. на отсыпку дорог щебнем. Такая информация появилась на сайте госзакупок.

Подрядчику предстоит до конца октября 2026 года засыпать ямы щебнем различных марок прочности. Заказчик будет направлять подрядчику заявки с указанием адресов и объемов работ, а оплата будет производиться по факту выполнения каждого этапа.

Гарантийный срок на выполненные работы составит два года, в течение которых подрядчик обязан устранить выявленные дефекты за свой счет.

Анастасия Лопатина