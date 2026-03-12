На отсыпку дорог щебнем в Ижевске выделят 20 миллионов рублей
В Ижевске из бюджета муниципального образования выделено 20 млн руб. на отсыпку дорог щебнем. Такая информация появилась на сайте госзакупок.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Подрядчику предстоит до конца октября 2026 года засыпать ямы щебнем различных марок прочности. Заказчик будет направлять подрядчику заявки с указанием адресов и объемов работ, а оплата будет производиться по факту выполнения каждого этапа.
Гарантийный срок на выполненные работы составит два года, в течение которых подрядчик обязан устранить выявленные дефекты за свой счет.