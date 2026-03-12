«Алые паруса», фильм Феллини и сибирский эмбиент

В ближайшие пятницу, субботу и воскресенье ростовчане и гости мегаполиса смогут посетить концерты этнической и джазовой музыки, послушать стендап, посмотреть спектакли и кинопремьеры, а также посетить лекцию о тайной жизни картин. Подробнее — в афише «Ъ-Ростов».



Где послушать музыку

Какие спектакли посетить

Что смотреть в кино

Чем еще можно заняться

Где послушать музыку

14 марта в 19.00 в «Подземке» выступит «Макулатура» — российский хип-хоп-дуэт, основанный в Кемерово в 2003 году. Сами авторы определяют жанр своих произведений как «социально-бытийный реп». За всю карьеру группа суммарно выпустила 16 полноформатных альбомов, 11 мини-альбомов и множество синглов. Примечательно, что в 2012 году участники коллектива учредили книжное издательство «Ил-music», где печатают современных русских писателей, а также переводную зарубежную прозу.

Стоимость билетов — от 1500 тыс. руб. (18+)

15 марта в 20.00 в клубе «Подземка» выступит Nytt Land — трио, играющее скандинавский фолк и эмбиент. Коллектив из сибирского города Калачинск был основан семейной парой в 2013 году. С декабря 2020 года группа подписана на австрийскую звукозаписывающую компанию Napalm Records.

Новый альбом Aba Khan, который будет представлен на концерте, полностью посвящен Сибири — ее бескрайним степям, суровым лесам и древним традициям коренных жителей. В основу текстов легли обрядовые песни и мифология сибирских народов.

Стоимость билетов — от 1900 руб. (16+)

15 марта в 19.30 в клубе «Мед» выступит джазовая певица Шерил Пепси Райли в сопровождении трио Enterplay. За ритмическую основу проекта отвечает нью-йоркский барабанщик Натаниэль Таунсли, известный совместными релизами с Мэрайей Кэри, Public Enemy и Стиви Уандером. Клавишник Томаш Бура известен по работе с Guthrie Govan и Incognito. Бас-гитарист Антон Давидянц сотрудничал с Леонидом Агутиным, Николаем Носковым и немецкой группой Panzerballett. Музыка Enterplay объединяет элементы фьюжн, джаз-рока и фанка.

Стоимость билетов — от 2500 руб. (12+)

Какие спектакли посетить

13 марта в 18.00 в Ростовском музыкальном театре покажут спектакль «Алые паруса» на музыку Максима Дунаевского. Оригинальная интерпретация сочинения Александра Грина выполнена с уважением к авторскому оригиналу, в мюзикле сохранена центральная идея повести — вера в свою мечту. В прокате ростовского музтеатра «Алые паруса» с 2022 года и пользуются большой популярностью зрителей.

Стоимость билетов — от 800 руб. (6+)

15 марта в 18.30 в театре драмы им. Горького покажут постановку «И зимой цветут деревья» режиссера Геннадия Шапошников по пьесе итальянского комедиографа Альдо Николаи. В центре сюжета — двое немолодых людей, оставленных собственными детьми в доме престарелых. Встретившись, герои понимают, что искали друг друга всю жизнь, однако за любовь им придется бороться.

Стоимость билетов — от 500 руб. (12+)

15 марта в 20.00 Театр-студия Ханжарова покажет спектакль «Хроника одного убийства» по рассказу Ивана Бунина «Дело корнета Елагина». Это история безумной любви актрисы и гусара, прерванная бессмысленной смертью. Роли в постановке играют Николай Ханжаров, Сергей Беланов, Александр Соболь и Александра Гусева.

Стоимость билетов — 1500 тыс. руб. (18+)

Что смотреть в кино

В кинотеатре «Горизонт Cinema & Emotion» 13 марта, состоится показ фильма «Сладкая жизнь» Федерико Феллини. Премьера черно-белого фильма с Марчелло Мастроянни в главной роли состоялась в 1960 году. Лента получила несколько престижных наград, в том числе премию «Оскар» за дизайн костюмов, и ныне считается вершиной режиссерского мастерства Феллини.

Главный герой сатирической трагикомедии — журналист Марчелло, вращающийся в кругах итальянской элиты конца 50-х годов. Фильм оказал большое влияние на весь кинематограф.

Стоимость билетов — 550 руб. (18+)

В прокат вышел новый фильм Франсуа Озона «Посторонний» по одноименному роману Альбера Камю. Ленту также можно посмотреть в «Горизонт Cinema & Emotion». Действие разворачивается в 1938 году. Молодой человек по имени Мерсо совершает убийство, и его жизнь навсегда меняется. Премьера фильма состоялась на 82-м Венецианском кинофестивале в рамках основной программы.

Стоимость билетов — от 550 руб. (18+)

Также в эти выходные в ростовских кинотеатрах можно посмотреть франко-британскую черную комедию с элементами триллера «Наследник» режиссера Джона Паттона Форда по его же сценарию. Главный герой задумывает дерзко и изобретательно убить родственников-богачей, чтобы получить миллиардное наследство.

Стоимость билетов — от 300 руб. (18+)

Чем еще можно заняться

14 марта в 11.00 в «Онегин даче» пройдет лекция «Тайная жизнь картин». Участники мероприятия посетят фондохранилище и мастерскую Ростовского областного музея изобразительных искусств, где познакомятся с произведениями искусства, которые скрыты от широкой публики. После экскурсанты отправятся на бранч в ресторан, чтобы обсудить увиденное в компании единомышленников и искусствоведа.

Стоимость билетов — 4500 тыс. руб. (12+)

15 марта в 19.00 в Flash Bar состоится «Импровизация». Это формат интерактивного развлекательного стендап-шоу. Комики выходят на сцену и импровизируют, а зрители активно участвуют в этом процессе.

Стоимость билетов — 500 руб. (18+)

