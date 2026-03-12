Петербург 12 марта может обновить суточный рекорд тепла

Погоду в Санкт-Петербурге 12 марта будет определять гребень антициклона, вытягивающийся с юго-запада. В связи с этим в городе ожидается облачная с прояснениями погода, местами возможен небольшой дождь, а температура вновь может превысить рекордное значение для этого дня, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Температура воздуха в Северной столице составит +8…+10 градусов, в Ленинградской области — +5…+10 градусов. Ветер юго-западный, 3–8 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 759 мм рт. ст., что около нормы.

В пятницу, 13 марта, по прогнозу синоптика, ожидается переменная облачность, ночью местами пройдет небольшой дождь, днем обойдется без осадков. Ночью будет +2…+4 градуса, днем — +9…+11 градусов.

Артемий Чулков