В Кургане закроют движение на перекрестке из-за аварии на коллекторе

Для устранения аварии на инженерных сетях Кургана на две недели ограничат движение транспорта на перекрестке улиц Калинина и Садовой. Об этом сообщает пресс-служба АО «Водный союз».

Авария произошла на напорном коллекторе диаметром 160 мм под проезжей частью улицы Калинина. Бригады компании начнут ремонт 13 марта и планируют закончить устранение последствий и восстановление благоустройства до конца дня 26 марта. Специалисты будут работать в усиленном режиме, в том числе вечером, чтобы уменьшить срок реконструкции.

Виталина Ярховска