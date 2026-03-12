За аферы с получением грантов на поддержку бизнеса осудят 18 жителей Кузбасса

Рудничный райсуд Прокопьевска (Кузбасс) рассмотрит уголовное дело в отношении 18 местных жителей, обвиняемых в мошенничестве при получении социальных выплат (ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает СУ СКР региона.

Согласно версии следствия, среди фигурантов дела — заместитель председателя комитета социальной защиты населения, главный специалист отдела соцзащиты, начальник отдела по проблемам семьи, материнства и детства, а также директор одного из городских реабилитационных центров. Вместе они привлекли 14 местных жителей, выступивших в роли номинальных получателей выплат, считают правоохранители.

По данным СКР, преступную схему разработала бывшая руководитель отдела по проблемам семьи. Вместе с подельниками она похищала бюджетные средства по программам господдержки малого предпринимательства. Директор реабилитационного центра находил граждан, формально попадавших под критерии господдержки. Он же контролировал поступление денег на счета, изготавливал фиктивные отчеты об исполнении условий соцконтрактов и переводил средства соучастникам.

Чтобы придать аферам законный вид, фигуранты дела заключили договоры купли-продажи оборудования якобы для осуществления предпринимательской деятельности. С августа 2022-го по ноябрь 2023 года мошенники похитили таким образом более 6,6 млн руб., подсчитали следователи.

Александра Стрелкова