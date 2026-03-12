Реальная зарплата в Прикамье выросла за год на 3,5%

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в Пермском крае в январе-декабре 2025 года составила 83,6 тыс. руб. и по сравнению с аналогичным периодом 2024 года увеличилась на 13,1%. Об этом сообщает Пермьстат.

Реальная начисленная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в январе-декабре 2025 года выросла по сравнению с 2024 годом на 3,5%.

В списке лидеров по росту заработной платы — компании в сфере недвижимости (+19,4%), транспортировки и хранения (+19%) и сельского хозяйства (+17,5%).