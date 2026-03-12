Над Ростовской областью и Азовским морем уничтожены 12 беспилотников

Ночью 12 марта средства ПВО уничтожили 10 беспилотников над территорией Ростовской области. Об этом сообщает Минобороны.

Над акваторией Азовского моря сбиты два БПЛА.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», вечером 11 марта и ночью 12 марта во время отражения воздушной атаки на Ростовскую область беспилотники уничтожены в Белокалитвинском, Каменском, Миллеровском, Мясниковском и Тарасовском районах.

Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала и будет уточняться.

Наталья Белоштейн