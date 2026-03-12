Над Ростовской областью и Азовским морем уничтожены 12 беспилотников
Ночью 12 марта средства ПВО уничтожили 10 беспилотников над территорией Ростовской области. Об этом сообщает Минобороны.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Над акваторией Азовского моря сбиты два БПЛА.
Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», вечером 11 марта и ночью 12 марта во время отражения воздушной атаки на Ростовскую область беспилотники уничтожены в Белокалитвинском, Каменском, Миллеровском, Мясниковском и Тарасовском районах.
Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала и будет уточняться.