Над Ростовской областью и Азовским морем уничтожены 12 беспилотников

Ночью 12 марта средства ПВО уничтожили 10 беспилотников над территорией Ростовской области. Об этом сообщает Минобороны.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Над акваторией Азовского моря сбиты два БПЛА.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», вечером 11 марта и ночью 12 марта во время отражения воздушной атаки на Ростовскую область беспилотники уничтожены в Белокалитвинском, Каменском, Миллеровском, Мясниковском и Тарасовском районах.

Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала и будет уточняться.

Наталья Белоштейн

