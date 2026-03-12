Блогер Лерчек пройдет курс химиотерапии в государственной больнице в Москве

Уроженка Тольятти, блогер Валерия Чекалина (Лерчек) отправляется на курс химиотерапии в государственную больницу в Москве, так как не имеет возможности оплатить частную клинику. Об этом сообщили родственники блогера.

Блогер Валерия Чекалина

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Блогер Валерия Чекалина

У Валерии Чекалиной диагностирована четвертая стадия рака желудка с метастазами в легкие. В настоящее время она находится дома под обезболивающими капельницами и проводит большую часть времени в сне.

За детьми присматривает мать Лерчек Эльвира. Молодой человек Валерии Чекалиной Луис временно прекратил работу в танцевальной студии и не планирует принимать новых учеников в ближайший месяц. Родственники и друзья блогера собирают средства на лечение.

Валерию Чекалину и ее бывшего мужа Артема Чекалина обвиняют в выводе более 250 млн руб. по поддельным документам на счета иностранной компании в ОАЭ. Деньги экс-супруги получили с продажи фитнес-марафона «Идеальное тело». Валерия Чекалина отрицает вину, Артем Чекалин — признает частично. Оба находятся под домашним арестом.

Георгий Портнов