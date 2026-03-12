Из-за пожара в Зеленогорске эвакуировали восемь человек

Восемь человек, в том числе двух детей, эвакуировали спасатели из опасной зоны в связи с пожаром в городе Зеленогорске Курортного района. Об этом сообщили 12 марта в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Сигнал о возгорании по адресу: улица Мира, 12 поступил в 4:13. Огонь охватил обстановку на площади 8 кв. м в трехкомнатной квартире.

Пожар удалось потушить спустя полчаса. От МЧС к его ликвидации привлекались 19 человек личного состава и четыре единицы техники.

Артемий Чулков