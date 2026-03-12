Школьные годы ужасные

Завершено расследование дела 31-летнего жителя Омска, готовившего убийство пяти человек, связанных с его прошлой жизнью на Южном Урале. Жертвами расправы должны были стать школьная учительница, которая ставила ему двойки и вызывала родителей, двое одноклассников, подтрунивавшие над ним, а также двое бывших коллег, высказывавшие претензии по работе. Обидчиков он намеревался взорвать либо отравить ядом, однако был задержан силовиками. Экспертиза признала мстителя невменяемым, после суда его ждет принудительное лечение в психиатрической больнице.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Готовивший убийство пяти человек омич нуждается в принудительном лечении, считает следствие

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Готовивший убийство пяти человек омич нуждается в принудительном лечении, считает следствие

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Омское управление Следственного комитета России (СКР) завершило расследование дела в отношении 31-летнего Андрея Л., планировавшего убийство пяти человек. Об этом «Ъ-Сибирь» рассказала официальный представитель ведомства Лариса Болдинова.

28 марта 2025 года оперативники регионального УФСБ России задержали жителя Омска, готовившего, по данным силовиков, убийство пяти человек. Задержанным оказался оператор станков с числовым программным управлением Андрей Л. В Омск мужчина перебрался в 2023 году из Южноуральска (Челябинская область) и проживал у своей девушки, с которой познакомился на одном из игровых интернет-форумов.

По материалам дела, жертвами расправы должны были стать бывшие обидчики подозреваемого — преподаватель обществознания и по совместительству директор школы в Южноуральске, которая не принимала его домашние задания, ставила «неуды» и вызывала родителей, два одноклассника, выставлявшие его на посмешище, и два бывших сослуживца.

Они необоснованно, по мнению мстителя, предъявляли ему претензии по качеству работы.

Обидчиков он планировал подорвать с помощью самодельного взрывчатого вещества или отравить. Яд предполагалось нанести на ручку автомобиля жертвы или пропитать им письмо и отправить получателю. Злоумышленник приобрел химические реактивы, литературу о взрывчатых и отравляющих веществах скачал в интернете. Химические опыты он проводил прямо в квартире, когда оставался один. В апреле 2025 года мститель рассчитывал взять отпуск и поехать в Южноуральск, чтобы рассчитаться с обидчиками за нанесенные обиды, однако в эти планы вмешались правоохранители.

«В ходе обыска во временном жилище подозреваемого следователи обнаружили предметы, с помощью которых планировалось совершение убийств»,— сообщили в омском управлении СКР. Андрею Л. предъявили обвинение в приготовлении убийства пяти человек общеопасным способом (ст. 30, ст. 105 УК РФ), незаконном изготовлении и хранении взрывчатых веществ (ст. 222.1 и ст. 223.1 УК РФ). Он признал вину, дал признательные показания, отметив, что отношение к своим обидчикам у него не изменилось — он по-прежнему их ненавидит.

По информации управления СКР, арестованному провели стационарную психолого-психиатрическую экспертизу, которая признала его невменяемым. Дело будет направлено в суд для назначения подследственному принудительных мер медицинского характера.

Константин Воронов