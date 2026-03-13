«Дурачье! Ведь я для вас же»
Кому и зачем понадобилась смерть царя-освободителя
145 лет назад, 13 марта 1881 года, на набережной Екатерининского канала бомба народовольцев оборвала жизнь императора Александра II. Официально убийство совершили революционеры, мечтавшие поднять народ на восстание. Но в этой гибели странным образом совпали интересы слишком многих: левых радикалов, правых консерваторов и даже иностранных держав. А страна в итоге не получила ничего — ни обещанной революции, ни продолжения реформ, ни спокойствия. Она получила контрреформы, заморозку и отсроченный на десятилетия социальный взрыв. Попробуем разобраться, кому это было нужно и что потеряла Россия в тот мартовский день.
Император Александр II на смертном одре
Фото: Wikipedia / Сергей Левицкий
От реформ к террору
Александр II зачитывает Манифест об отмене крепостного права перед народом в Санкт-Петербурге
Фото: Алексей Кившенко / Wikimedia
Александр II вступил на престол в 1855 году, в тяжелый для страны час. Россия была подавлена Крымской войной (1853–1856), государственная машина задыхалась от финансового и социального перенапряжения. Перемены были жизненно необходимы, и император приступил к преобразованиям.
Самой известной из его реформ стала отмена крепостного права в 1861 году. Однако благие намерения разбились о косность чиновничьего аппарата. «Освободившиеся» крестьяне получили лишь половину земель, да и за них предстояло платить выкуп. Важнейшие для жизни угодья — леса и выпасы — остались в руках помещиков. Вместо долгожданного успокоения страна вскипела. Только в 1861 году было зафиксировано 1176 крестьянских восстаний — в три раза больше, чем за шесть предшествующих лет.
Почтовая открытка 1905 года с участниками организации «Народная воля»: Гриневицкий, Частник, Рылеев, Спиридонова, Кибальчич, Засулич, Емельянов, Халтурин, Михайлов, Шмидт, Перовская, Пестель, Саблин, Желябов, Тригони, Гельфман, Гершуни, Волкенштейн, Каляев, Фигнер, Кобозев, Рысаков, Сазонов, Сикорский, Балмашов
Фото: Издательство П. А. Кашина
В наэлектризованной атмосфере начало набирать силу народническое движение. Сначала возникла организация «Земля и воля», делавшая ставку на пропаганду и «хождение в народ». Но к 1879 году от нее откололось радикальное крыло — «Народная воля». Молодые и энергичные революционеры разочаровались в просвещении крестьян и сделали ставку на индивидуальный террор.
«Террористическая борьба представляет собою совершенно новый прием борьбы. Она справедлива, потому что убивает только тех, которые этого заслуживают и виновны. И поэтому террористическая революция представляется самой справедливой из всех форм революции. В России дело террора потребует целого ряда политических убийств и цареубийств»,— говорилось в программной брошюре организации. В июне 1879 года на съезде в Липецке народовольцы приняли окончательное решение: главная цель — Александр II.
«Что они имеют против меня, эти несчастные?»
Заседание особого присутствия Правительствующего Сената по делу об убийстве Александра II 1марта (13 марта) 1881 года
Фото: Беер К. / Wikimedia
К тому моменту за плечами императора было уже пять покушений. Существовала легенда, что в 1867 году парижская цыганка нагадала ему: «Шесть раз жизнь твоя будет на волоске, но не оборвется, а в седьмой — смерть тебя настигнет». Знаками гибели называли светловолосую женщину с белым платком и человека в красных сапогах.
Первым стрелял 4 апреля 1866 года студент Дмитрий Каракозов. Его толкнул под руку картузных дел мастер Осип Комиссаров. Схваченный террорист, которого подвели к царю, выкрикнул: «Ваше величество, вы обидели крестьян». Каракозова повесили. Через год, в Париже, в царя стрелял поляк Антон Березовский, это была месть за подавление польского восстания. Пули попали в лошадь. Березовского отправили на пожизненную каторгу в Новую Каледонию. В 1879 году отставной учитель Александр Соловьев пять раз выстрелил в государя во время его прогулки, но промахнулся. Его казнили при стечении 70 тыс. зрителей.
Поняв, что пуля царя не берет, народовольцы перешли к динамиту. 19 ноября 1879 года они попытались взорвать императорский поезд. Заговорщики знали, что первым идет багажный состав, а вторым — царский «литер». Но в Крыму сломался паровоз грузового поезда — и первым пустили свитский. Взрыв разнес вагоны с багажом. Стоя перед обломками, Александр с горечью произнес: «Что они имеют против меня, эти несчастные? Почему они преследуют меня, словно дикого зверя?»
Следующий удар готовил Степан Халтурин в самом Зимнем дворце. Устроившись столяром, он по частям пронес в подвал под столовой около трех пудов динамита. 5 февраля 1880 года прогремел чудовищный взрыв. Но императора в тот момент в столовой не было — он на 20 минут опоздал к обеду, встречая гостей. Погибли 19 солдат, 48 были ранены.
Охота на императора
«Убийство императора Александра II». Александр Бальдингер. «Всемирная иллюстрация» (том XXV, №12 от 14 марта 1881 года)
Фото: Александр Бальдингер / журнал «Всемирная иллюстрация»
К 1881 году подготовку к решающему удару возглавили Андрей Желябов и его гражданская жена Софья Перовская. Желябов на допросах позже объяснял свой фанатизм так: «Крещен в православии, но православие отрицаю, хотя сущность учения Иисуса Христа признаю. Я верю в истину и справедливость этого вероучения и торжественно признаю, что всякий истинный христианин должен бороться за правду». Перовская же, утонченная дворянка, говорила видному революционеру Петру Кропоткину: «Мы затеяли большое дело. Быть может, двум поколениям придется лечь на нем, но сделать его надо». Три месяца группа следила за маршрутами царя. В начале марта полиция арестовала Желябова. Перовская решила действовать, не дожидаясь полного разгрома организации.
Утром 13 марта Александр II возвращался в Зимний дворец с развода караула. Его карету сопровождали семь конных казаков и двое полицейских в санях. На набережной Екатерининского канала заняли позиции четверо метальщиков: Николай Рысаков, Игнатий Гриневицкий, Иван Емельянов и Тимофей Михайлов. Перовская с противоположного берега взмахнула платком — это был сигнал. Первым бросил бомбу 19-летний Рысаков. Взрыв повредил карету, убил конвойного казака и смертельно ранил проходившего мимо мальчика-разносчика. Рысакова схватили. Император, к ужасу охраны, вышел из кареты. Он перекрестил умирающего мальчика и направился к задержанному террористу.
В этот момент Софья Перовская, наблюдавшая за происходящим с противоположного берега канала, поняла, что первая атака провалилась — царь жив. Согласно показаниям участников событий, она перестала подавать условные знаки остальным метальщикам (Гриневицкому, Емельянову и Михайлову), которые должны были вступать в дело по ее команде. Однако хладнокровие сохранил лишь Игнатий Гриневицкий. Не дожидаясь нового сигнала, он принял самостоятельное решение и, когда император поравнялся с ним, бросил вторую бомбу. Взрывом императору раздробило ноги, Гриневицкий получил смертельные ранения.
«Царя подхватили и стали тащить на сани. Тогда третий метальщик (Емельянов), забыв, что у него под мышкой бомба, бросился помогать усаживать царя в сани. Не перевязав раны, Александра II повезли во дворец, а когда привезли, он, оказалось, уже умер,— вспоминал народоволец Михаил Фроленко.— Доктора потом утверждали, что если бы ему перевязали раны вовремя и не дали бы истечь кровью, то он остался бы жив».
Глупость или измена?
«Последние минуты императора Александра II». «Жизнь и царствование императора Александра II», 1882 год
Фото: Wikimedia / «Жизнь и царствование Императора Александра II»
Официальная версия гласит, что убийство совершили революционеры-народовольцы, стремившиеся поднять восстание. Однако исторические документы и позднейшие исследования позволяют взглянуть на ситуацию гораздо шире. Вопрос о том, кому была выгодна смерть императора именно в марте 1881 года, раскрывает сложное сплетение интересов, где прямые исполнители оказались лишь инструментом.
К началу 1881 года император, по мнению многих консерваторов, «утратил всякую руководящую нить». Министр внутренних дел Михаил Лорис-Меликов, прозванный «диктатором сердца», подготовил проект реформы, предполагавшей привлечение выборных от земств к законосовещательной работе. Этот документ, фактически первый шаг к ограничению самодержавия, уже был подписан Александром II и должен был обсуждаться в Совете министров 4 марта 1881 года. Консерваторы во главе с обер-прокурором Синода Константином Победоносцевым видели в этом катастрофу для России.
К тому же в 1880 году, вскоре после смерти своей супруги Марии Александровны, император обвенчался с княгиней Екатериной Долгоруковой (получившей титул светлейшей княгини Юрьевской). При дворе ходили упорные слухи, что Александр II намерен короновать новую жену, а их общих детей (особенно сына Георгия) — наделить правами великих князей. Это создавало прямую угрозу для цесаревича Александра (будущего Александра III) и его семьи.
Вторая семья императора. Александр II, княгиня Екатерина Долгорукова и их дети Георгий и Ольга
Фото: Wikimedia
Многие историки обращают внимание на странную пассивность полиции. За два дня до покушения был арестован главный организатор Андрей Желябов, но это не привело к усилению охраны царя. После первого взрыва полицмейстер не сумел настоять на немедленном отъезде императора. А главное — после взрыва Александру II не была своевременно оказана первая помощь (не наложили жгуты), и он истек кровью по пути во дворец, хотя медицина того времени уже умела справляться с такими ранениями. Как заметил один из современников, возникает вопрос: «Глупость или измена?» Сам же новый император Александр III, который днем 1 марта обещал Лорис-Меликову опубликовать «конституцию» отца, уже ночью приказал этого не делать. Документ так и не увидел свет.
Существует также версия о причастности иностранных государств, в первую очередь Великобритании, которая видела в России опасного геополитического конкурента. Особенно опасной Россия стала после победоносной Русско-турецкой войны 1877–1878 годов и усиления влияния на Балканах. Историки также отмечают, что активизация народовольцев совпала по времени с деятельностью германского канцлера Бисмарка, который был заинтересован в ослаблении позиций России в Европе. Кроме того, вызывает вопросы происхождение взрывчатки: по некоторым данным, бомбы изготавливались не в кустарных условиях, а в хорошо оборудованных лабораториях.
Упущенный шанс
Александр II в своем кабинете в Зимнем дворце
Фото: Сергей Левицкий / Wikimedia
Если бы Александр II выжил, развитие России могло пойти по иному, более плавному эволюционному пути. Была бы принята к действию реформа Лорис-Меликова, которая не делала Россию парламентской республикой, но создавала прецедент участия выборных «сведущих людей» в законосовещательной работе при Госсовете. Первый шаг к ограничению самодержавия и созданию органов народного представительства.
Политика «контрреформ» Александра III была во многом реакцией на убийство отца. Стремясь обезопасить власть, новый император свернул либеральные начинания: ужесточил цензуру, ограничил автономию университетов и земств, усилил роль дворянства. Если бы Александр II остался у власти, преобразования продолжились бы. Земская, городская и судебная реформы получили бы дальнейшее развитие, постепенно втягивая население в гражданскую жизнь.
Убийство царя, вопреки ожиданиям народовольцев, не привело к революции, но создало ореол мученичества вокруг власти и одновременно — романтический ореол вокруг террористов. Если бы реформы продолжались, к началу XX века Россия подошла бы не с революционной ситуацией, а со сложившейся думской монархией, что исключило бы или сильно видоизменило события 1905–1907 и 1917 годов.
Казнь участников покушения на Александра II. Желябов, Перовская, Кибальчич, Михайлов и Рысаков были повешены на плацу Семеновского полка 3 (15) апреля 1881 года на последнем публичном исполнении приговора в дореволюционной России
Фото: Wikimedia
Организаторов арестовали в тот же день и вскоре казнили. Народовольцы ошиблись: убийство царя не стало сигналом к революции. Народ в массе своей осудил цареубийц. Как позже заметил Владимир Ленин, «террор был результатом, а также симптомом и спутником отсутствия объективных условий для восстания». На престол взошел Александр III, начавший политику контрреформ. Цензура была ужесточена, доступ детей малоимущих к гимназическому образованию ограничен. Страна взяла курс на консервативный уклад, что отложило социальный взрыв, но не предотвратило его.