Московский метрополитен судится с ИП из Саратова за красную букву «М»

ГУП «Московский метрополитен» требует от саратовского предпринимателя Александра Фролова 1,135 млн рублей за нарушение прав на товарный знак — стилизованную букву «М», входящую в логотип метрополитена. Соответствующий иск поступил в Арбитражный суд Саратовской области, информация опубликована на официальном сайте суда.

Товарный знак зарегистрирован в 2016 году. Рассмотрение дела поручено судье Елене Бобуновой, предварительное заседание назначено на 6 апреля. Ранее метрополитен уже предъявлял Фролову аналогичные претензии, связанные с использованием двух товарных знаков.

Александр Фролов зарегистрирован как индивидуальный предприниматель с 2018 года. Основной вид его деятельности — полиграфия, всего в реестре указано 143 направления. Также он более десяти лет руководит и владеет долями в ООО «Константа Плюс» и ООО «Русдисконт», которые занимаются юридическими услугами и регистрацией компаний. По итогам 2024 года оба общества не отчитались о выручке.

Никита Маркелов