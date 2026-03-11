В Екатеринбург с «Большими гастролями» приехал музыкальный театр из Новосибирска

В Свердловском театре музыкальной комедии с 11 по 16 марта покажут четыре новых мюзикла в рамках межрегиональной программы «Большие гастроли». На площадке выступит команда театра музкомедии из Новосибирска с постановками: «Римские каникулы», «Два капитана», «Солнечный удар» и «Волшебник Изумрудного города». Всего запланировано семь спектаклей, сообщили в пресс-службе театра.

«У нас огромное количество достойных театров, которые могут показывать работы не только на своих площадках. Это возможность для зрителей из разных регионов получить дополнительные впечатления и смыслы. Мы надеемся, что все работы, представленные в Екатеринбурге, найдут своего зрителя»,— рассказала директор Новосибирского музыкального театра Ирина Рудковская.

Откроют программу «Римские каникулы» режиссера Филиппа Рaзeнкова на музыку Андрея Кротова. В 2019 году спектакль был удостоен двух премий Российского Национального театрального фестиваля «Золотая Маска».

Затем на сцене представят «Два капитана», по одноименному роману Вениамина Каверина, режиссер-постановщик — Дмитрий Турков. Особенностью двух спектаклей станет тифлокомментирование. Для незрячих и слабовидящих людей команда театра предоставит словесное описание действий на сцене.

Далее театральная труппа покажет «Солнечный удар» по мотивам произведений Ивана Бунина. Режиссер-постановщик Леонид Алимов, музыка Ульяны Стратонитской.

Завершит гастроли «Волшебник Изумрудного города» по сказочной повести Александра Волкова. Режиссером-постановщиком и хореографом выступит Татьяна Безменова, музыка Евгения Загота.

По словам народного артиста РФ Александра Воскрибенцева, который играет главного редактора в «Римских каникулах» и профессора Вишневского в «Двух капитанах», такие мероприятия способствуют профессиональному росту.

Федеральную программу «Большие гастроли» запустили в 2014 году по инициативе Министерства культуры РФ. Проект охватывает все регионы страны и позволяет ведущим театрам обмениваться репертуаром на разных площадках. Участниками гастрольно-концертного плана в 2026 году стали 238 театров и 62 коллектива. В их числе восемь театров и Уральский народный хор из Свердловской области.

София Паникова