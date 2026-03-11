«Северсталь» победила «Ладу» в матче КХЛ

В среду, 11 марта, в Тольятти на стадионе «Лада-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Ладой» и «Северсталью». Встреча завершилась победой гостей со счетом 3:1.

Первый гол в матче был забит на второй минуте первого периода форвардом тольяттинцев Иваном Савчиком. На 14-й минуте Даниил Казулаев сравнял счёт. В начале второй двадцатиминутки Адам Лишка вывел «Северсталь» вперёд. Окончательный счет установил Владимир Грудинин.

Победа позволила «Северстали» прервать серию из трех поражений. Команда из Череповца занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 84 балла. «Лада» потерпела третье поражение подряд и находится на десятой позиции с 45 очками.

Андрей Сазонов