В Екатеринбурге представили коллекцию одежды по мотивам каслинского литья

В Екатеринбургском музее изобразительных искусств (ЕМИИ) прошел показ коллекции одежды «Свет прошлого», созданной дизайнером Ириной Куракиной. По ее словам, она была вдохновлена каслинским чугунным литьем.

«Я хотела отразить в этой коллекции свое впечатление о каслинском художественном литье. Вроде бы казалось, что это очень твердый материал, да? И в то же время наши мастера достигли такого изящества»,— пояснила она.

Каслинское литье возникло в результате развития горнозаводского дела на Урале. Кроме этого, в образах можно наблюдать отсылки на костюмы и детали одежды XVIII века. В коллекции отражены линии, формы и орнаментальные мотивы чугунного Каслинского павильона, созданного мастерами специально для Всемирной выставки 1900 года в Париже. Показ коллекции прошел на его фоне.

Событие провели накануне XXIV сезона Недели моды, которая пройдет на площадке Уральского центра развития дизайна с 17 по 22 марта. Главная тема мероприятия — «Культурный код регионов». Гостей ждут спецпоказы креативных дебютных коллекций и демонстрация работ профессиональных дизайнеров из разных городов. На подиум выйдут более тысячи моделей. В программе запланированы дни детской моды и спецпроект «Театр мод», посвященный русскому авангарду.

