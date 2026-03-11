Опасность БПЛА объявили в Пензенской области

Режим «Беспилотная опасность» ввели в Пензенской области. Соответствующее сообщение опубликовал в личном Telegram-канале губернатор Олег Мельниченко.

В регионе ограничили работу мобильного интернета. Пензенцев просят сохранять спокойствие, не выходить на улицу и не подходить к окнам дома. Телефон экстренных служб: 112.

Об опасности украинских беспилотников самолетного типа в прошлый раз предупреждали жителей Пензенской области ночью с 8-го на 9-е марта. ЧС не произошло.

Дарья Васенина