Опасность БПЛА объявили в Пензенской области
Режим «Беспилотная опасность» ввели в Пензенской области. Соответствующее сообщение опубликовал в личном Telegram-канале губернатор Олег Мельниченко.
Фото: ИА «Общественное мнение»
В регионе ограничили работу мобильного интернета. Пензенцев просят сохранять спокойствие, не выходить на улицу и не подходить к окнам дома. Телефон экстренных служб: 112.
Об опасности украинских беспилотников самолетного типа в прошлый раз предупреждали жителей Пензенской области ночью с 8-го на 9-е марта. ЧС не произошло.