Школьников попросят предъявить ранцы к досмотру

Депутаты петербургского Заксобрания предлагают ввести досмотр школьников при входе в образовательное учреждение. Свои идеи парламентарии и чиновники высказали на совместном заседании: представителей ЧОП предлагается наделить дополнительными правами, установить специальные устройства для досмотра и разработать единые правила прохода в образовательные учреждения, в которых будет прописано, что можно, а что нельзя проносить в школу или вуз. Введение дополнительных мер парламентарии объясняют участившимися случаями нападений учащихся на сверстников и учителей.

Депутаты Заксобрания и комитеты правительства Петербурга обсуждают введение дополнительных мер охраны школ. На первом рабочем совещании парламентской комиссии по вопросам правопорядка и законности собравшиеся предложили ввести досмотр школьников при входе в здание. Уже после заседания председатель комиссии Константин Чебыкин («Единая Россия») заявил, что речь идет о «выборочном досмотре»: «Тотальный досмотр, так скажем, невозможен».

Если раньше при входе смотрели на наличие сменной обуви, то в случае принятия новых мер смотреть будут уже и на содержимое сумки. Выбирать тех, чей ранец открыть, будут после сканирования вещей в интроскопах — такой же досмотр проходят в метро, вокзалах и аэропортах. Установка интроскопов — еще одна идея, прозвучавшая в стенах Мариинского дворца. Тех, кто от досмотра откажется, предлагается не допускать в школу. Чтобы вариантов отказаться не было, господин Чебыкин, предложил внести изменения в федеральные и региональные законодательные акты.

Введение дополнительных мер собравшиеся обосновали участившимися случаями нападения учащихся на школы и «текущей реальностью». Депутат Государственной думы Николай Валуев, который по видеосвязи подключился к заседанию на несколько минут, заявил, что «в условиях тотальной информационной войны, которая направлена против наших детей», нынешних методов контроля недостаточно. Сейчас школьник вправе отказаться от более детального досмотра его личных вещей: по мнению господина Валуева, если ситуация не изменится, то случаи нападений будут повторяться.

С 2019 года в школах устанавливают рамки металлоискателей. Тогда правительство выпустило постановление, которое обязывает во всех образовательных учреждениях установить видеонаблюдения, сигнализацию, нанять сотрудников охранных предприятий, а также оборудовать установить стационарные или использовать ручные металлоискатели. Сейчас депутаты заявляют, что этого недостаточно.

Аналогичное мнение высказал и Константин Чебыкин. Он, перечислив самые громкие трагедии в школах и колледжах, заявил, что без досмотра вещей все остальные методы — охранники и рамки металлоискателей — «малоэффективны». Депутат рассказал, что на совместном заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба Петербурга, которое прошло в конце февраля, уже был поднят вопрос о наделении ЧОП правом проводить такие досмотры.

Идея досмотра вызвала дискуссию. Глава антитеррористического отдела Смольного Андрей Романов также отметил, что террористическая преступность «здорово помолодела», и заявил, что проблема в «отсутствии общего понимания и единой системы».

«Можем ли мы досматривать детей или не можем? Даже если мы поставим интроскопы, ребенок должен добровольно показать вещи, а он говорит: "Не покажу". И что дальше? Мы говорим: "Не пустить". Но как не пустить? Мы нарушаем его права на образование — мы этого делать не может. И пустить не можем, если у него что-то звенит в сумке. Это раньше ремнем по причинному месту, а сейчас тринадцатилетние свои права знают не хуже нас»,— эмоционально говорил господин Романов. В ответ господин Чебыкин заявил, что образование не ограничивают, а запрещают заходить в школу. Противоречия в своем высказывании парламентарий не заметил.

Андрей Романов заявил, что деньги на установку пунктов досмотра в городе есть. Впрочем, чуть позже, заместитель председателя комитета по образованию Евгений Шкарупин заметил, что установка таких устройств в каждом учебном заведении все же станет «ощутимым для бюджета Петербурга». Господин Романов же, продолжая свое выступление, отметил, что такой способ досмотра приведет к очередям перед школами: «Нас родители сожрут сразу, просто сожрут. А еще лучше — в суды пойдем с вами». Чиновник, который не первый раз участвует в подобных обсуждениях, призывал собравшихся к конкретным шагам и предложениям по изменению законов.

Чиновники за время заседания не раз ссылались на опыт Москвы, заявляя, что там охраной школ занимается ведомственная охрана, которая создается госорганами или госкорпорациями и у которой больше полномочий: они могут проверять документы, досматривать вещи, задерживать нарушителей и применять специальные средства в рамках закона. Впрочем, согласно ФЗ-77 «О ведомственной охране», речь все же о школах не идет.

Вторая часть заседания, на которой выступали сотрудники ФСБ, прошла в закрытом режиме: журналистов попросили удалиться.

Уже после заседания Константин Чебыкин вышел к прессе, которая ожидала за дверью, и сообщил: «По поручению губернатора мы должны подготовить предложения до 30 марта. Сейчас обобщим все идеи и отправим их в аппарат антитеррористической комиссии Петербурга, дальше будем работать по ведомствам. Это первое установочное заседание и далеко не последнее».

За последние десять лет скулшутинг (движение «Колумбайн» признано в РФ террористическим и запрещено) в России стал более распространенным явлением.

К теме безопасности в школах возвращаются каждый раз после подобных трагических ситуаций. Еще в 2005 году, после теракта в Беслане, тогдашний первый заместитель министра внутренних дел РФ Александр Чекалин заявлял, что для обеспечения безопасности в школах 1 сентября будут использоваться металлодетекторы.

В 2018 году, после трагедии в Керчи, омбудсмен по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что ЧОП не справляются с обеспечением безопасности в школах, а Генпрокуратура РФ предъявила серьезные претензии к методическим рекомендациям Минобрнауки по обеспечению антитеррористической безопасности школ. В тот же период в Госдуму был внесен законопроект, предполагающий, что охрану школы возьмет на себя Росгвардия. Аналогичная идея звучала и в 2021, и в 2023, и в 2025 годах — после каждой трагичной ситуации в образовательном учреждении. В 2023 году в Росгвардии заявили, что вопрос об охране всех объектов Министерства просвещения прорабатывали, но, чтобы это сделать, нужно около 700 тыс. новых сотрудников и 600 млрд рублей дополнительно ежегодно.

В этот раз депутаты Госдумы также уже начали готовить предложения по изменению законодательства для предотвращения нападений в учебных заведениях. Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что в пунктах сдачи ЕГЭ усилят меры безопасности из-за участившихся случаев нападений.

По словам юристов, процедура досмотра несовершеннолетних не запрещена, но, как и в случае с любыми гражданами, осуществлять досмотр могут сотрудники полиции и уполномоченных госструктур — например, транспортной безопасности или Росгвардии в предусмотренных законом ситуациях. ЧОП в этот список не входит. Сотрудники охранных предприятий, по словам адвоката проекта Федеральной палаты адвокатов РФ «Дети и закон. Грани допустимого» Юлии Мухиной, могут лишь попросить показать содержимое рюкзака, а в случае отказа — ограничить доступ в здание или вызвать полицию.

По мнению госпожи Мухиной, в случае введения досмотра школа сможет прописать его правила в локальных актах, например, в правилах внутреннего распорядка или договоре об образовании, и получать согласие родителей. «На практике такое согласие нередко считают формальным, потому что образование в России является обязательным, и фактически у родителей нет возможности отказаться от этих условий. Поэтому более вероятный сценарий — если государство решит внедрять систему досмотра, для этого потребуется специальное регулирование на уровне федерального законодательства»,— говорит эксперт.

Более перспективное направление, по мнению управляющего партнера коллегии адвокатов Pen & Paper Алексея Добрынина,— создание ведомственной охраны. «Она сможет стать мощным фундаментом для установления на государственном уровне правопорядка внутри каждого учебного заведения, в том числе обеспечит соблюдение прав и свобод учащихся»,— заключает господин Добрынин.

Надежда Ярмула