Смена сервировки на Черной речке

30 марта территориальное межрегиональное управление Росимущества в Санкт-Петербурге проведет торги по продаже недвижимости должника ООО «Арман» — участка в 1,5 тыс. кв. м и нежилого здания площадью 915 кв м — на улице Савушкина, 10, к. 2, лит. А. Начальная цена торгов — 391,1 млн рублей. Эксперты считают ее завышенной и в случае использования здания под общепит рекомендуют размещать здесь ресторан грузинской или азиатской кухни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Скриншот с ресурса Google Maps - ул. Савушкина, д. 10, к. 2, лит. А

Фото: Google Maps Скриншот с ресурса Google Maps - ул. Савушкина, д. 10, к. 2, лит. А

Фото: Google Maps

Прием заявок на участие в торгах начался 10 марта, завершение подачи заявок запланировано на 24 марта. Имущество должника ООО «Арман» находится в залоге. Участок, входящий в состав лота, относится к землям населенных пунктов с видом разрешенного использования для размещения объектов общественного питания. Год назад Российский аукционный дом продал по поручению города соседнее здание на улице Савушкина, 10, лит. А. Двухэтажное здание площадью 232,2 кв. м, построенное в 1916 году является частью памятника регионального значения «Четыре служебных корпуса», входящего в состав ансамбля «Дача Салтыковых». Судя по документации текущих торгов, здание должника не носит статуса памятника и, возможно, является новоделом.

Участники рынка недвижимости сказали «Ъ Северо-Запад», что, несмотря на вид разрешенного использования земельного участка под общепит, такое назначение реализуемого лота не совсем подходит под ресторанный объект. По крайней мере, несколько ресторанов в данном здании прогорели. Директор отдела земельного развития и инвестиционных проектов Nikoliers Антон Орлов полагает, что, кроме заведения общественного питания, здание также можно использовать под размещение медицинского центра.

Дмитрий Садовников, руководитель проектов в департаменте стратегического консалтинга IBC Real Estate в Санкт-Петербурге, думает, что с точки зрения локации объект интересен для общепита — здесь хорошая транспортная доступность, жилое окружение. К тому же все необходимые соглашения уже получены. «На сегодняшний день популярностью пользуются грузинская и корейская кухни. Поэтому возможно использование под одну из этих концепций»,— рассуждает эксперт.

Опрошенные консультанты по недвижимости считают, что цена продажи сильно завышена. «Несмотря на то, что лот находится в отличной локации — недалеко от исторического центра города, в пешей доступности от станции метро "Черная речка", имеющей высокий пешеходный трафик,— стартовая цена выше рынка»,— дает оценку господин Орлов.

Александра Тен, Владимир Колодчук