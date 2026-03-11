Пешеход попал в больницу после падения части фасада дома на Большой Морской

Часть фасада дома на Большой Морской улице упала на проходящего мимо мужчину. По этому факту возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Из-за падения части фасада здания пешеход попал в больницу. Дело возбудили по ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

После инцидента сотрудник ведомства осмотрел место происшествия. Предстоит установить причины и обстоятельства произошедшего.

Татьяна Титаева