Петербуржец «заминировал» трамвай из-за долгого ожидания транспорта

Приморский районный суд Санкт-Петербурга дал Николаю Алексееву три года условно за ложное сообщение о планируемом взрыве в трамвае № 23. Он пошел на это из-за ожидания транспортного средства за день до звонка, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Жителя Петербурга признали виновным в совершении преступления по ч. 2 ст. 207 УК РФ. Он позвонил в 112 и заявил, что в трамвае № 23 готовится взрыв. Николай Алексеев признал вину в содеянном, за что получил три года условно и испытательный срок на три года.

Петербуржец заявил, что 1 февраля 2026 года был дома и пил алкоголь. Напиток с градусом сподвиг вспомнить, как за день до этого он стоял на остановке в ожидании трамвая № 23. Задержка транспортного средства разозлила пассажира, поэтому он решил доставить неприятности водителю трамвая. Фигурант ожидал, что из-за ложного сообщения движение на маршруте остановится. После звонка Алексеев продолжил пить.

Татьяна Титаева