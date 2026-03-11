«Петербургский мельничный комбинат» повысит цены на муку и хлопья с 1 апреля

Крупнейший производитель муки и овсяных хлопьев в Северо-Западном регионе — АО «Петербургский мельничный комбинат» (ПМК) — уведомил торговые сети о повышении отпускных цен на 10%, сообщает «Фонтанка».

Как следует из пояснительного письма предприятия, оказавшегося в распоряжении редакции, индексация коснется всей продукции комбината, включая муку брендов «Предпортовая», «Кудесница», «Золотое поле» и овсяные хлопья «Ясно солнышко».

В компании объясняют решение ростом затрат по множеству направлений. Среди ключевых факторов — удорожание грузоперевозок, энергоносителей, запчастей и производственного персонала, а также увеличение сырьевой составляющей.

Особо отмечается, что в 2025 году средний тариф на доставку готовой продукции вырос на 15–20%, а РЖД с декабря прошлого года проиндексировала тарифы на грузоперевозки на 10%. Дефицит техники и подорожание грузовых автомобилей (как новых, так и с пробегом) стали основными драйверами роста стоимости автоперевозок.

Кроме того, комбинат указал на значительное повышение тарифов на энергоресурсы: электроэнергия подорожала на 11,6%, водоснабжение и водоотведение — на 9%, газоснабжение — на 10%. Выросли и цены на услуги фасовки и погрузочно-разгрузочные работы, причем уже анонсировано их дальнейшее удорожание на 7%.

Не обошли стороной и налоговые изменения — повышение НДС с 2026 года. На этом фоне компания просит торговые сети скорректировать цены с 1 апреля 2026 года. По данным СПАРК, выручка комбината по итогам 2024 года составила 7,8 млрд рублей, чистая прибыль — 653 млн рублей.

