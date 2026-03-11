Суд в Петербурге огласил приговор по делу о похищении подростка

Колпинский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор Максиму Авторееву, Шухрату Султанову, Айвару Юнусову и Роману Демиденко, обвиняемым в похищении несовершеннолетнего, грабеже и вымогательстве. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Суд признал фигурантов виновными по пп. «а», «в», «д», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ, пп. «а», «в» ч. 2 ст. 161 УК РФ и пп. «а», «в», «г» ч. 2 ст. 163 УК РФ. По версии обвинения, с вечера 21 января 2025 года до утра 22 января они, зная о денежных обязательствах несовершеннолетнего перед Романом Демиденко, договорились проникнуть в квартиру двух подростков, похитить имущество и вывезти одного из них для дальнейшего давления.

Трое фигурантов в балаклавах вошли в жилое помещение, где находились двое несовершеннолетних, и открыто похитили мобильный телефон, деньги и пневматический пистолет «Байкал» на общую сумму 43 тыс. рублей. После этого обвиняемые вывели одного из подростков из квартиры и против его воли посадили в автомобиль Toyota Avensis.

Затем потерпевшего вывезли в Токсово. В машине ему надели на голову шапку, лишив обзора и возможности сопротивляться, а затем потребовали передать 400 тыс. рублей, угрожая противоправными действиями. После этого подростку нанесли не менее 4 ударов рукой в грудь. Когда потерпевший не смог отдать деньги, его заставили позвонить отцу и попросить перевести средства через мобильный банк, однако тот сообщил, что такой суммы у него нет. Тогда потерпевшего высадили у заправки.

Шухрат Султанов полностью признал вину по всем трем эпизодам, но заявил, что не играл активной роли в совершении преступлений. Роман Демиденко и Максим Автореев признали вину по двум инкриминированным преступлениям и раскаялись. Айвар Юнусов также признал вину по двум эпизодам и подтвердил обстоятельства, изложенные в обвинительном заключении.

При назначении наказания суд учел активную роль Демиденко и его несовершеннолетний возраст на момент преступления, активную роль Юнусова, а также наличие у него памятной медали за участие в СВО и заболеваний, полученных в ходе участия в СВО. В отношении Султанова и Автореева суд отметил, что они не занимали активной позиции и принесли извинения потерпевшим. Смягчающим обстоятельством для всех также стало добровольное возмещение ущерба.

Роману Демиденко назначили 3 года 5 месяцев лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 25 тыс. рублей. Айвар Юнусов и Шухрат Султанов получили по 3 года 6 месяцев колонии строгого режима со штрафом 55 тыс. рублей каждому. Максиму Авторееву назначили 3 года колонии строгого режима и штраф 40 тыс. рублей.

Артемий Чулков