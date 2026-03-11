Устроившему шоу над пляжем в Коккорево пилоту запретили садиться за штурвал

Прокуратура через суд добилась ограничений для петербургского пилота, который летом 2024 года устроил опасное шоу над переполненным пляжем в Ленинградской области. Невский районный суд запретил мужчине управлять воздушным транспортом до получения необходимых медицинских разрешений — врачебно-летной экспертной комиссии. Ранее за этот инцидент суд уже оштрафовал нарушителя на 150 тыс. рублей .

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Как установило следствие, в июле 2025 года пилот легкомоторного самолета ТР-301 выполнял маневры на предельно малой высоте над пляжем Ладожского озера в районе деревни Коккорево. Самолет отклонялся от запланированного маршрута на 2 км и пролетал всего в 10–15 метрах над головами отдыхающих, покачивая крылом. Вскоре выяснилось, пилот сел за штурвал, не пройдя обязательную врачебно-летную экспертную комиссию, а полетный план за него подал знакомый.

Андрей Маркелов