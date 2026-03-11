Владелец сети «Мария-Ра» стал новым миллиардером в мировом рейтинге Forbes

В рейтинг богатейших людей мира, который накануне опубликовал журнал Forbes, попал основатель торговой сети «Мария-Ра» (Алтайский край) Александр Ракшин с состоянием $1,4 млрд. Как отмечает издание, бизнесмен впервые оказался в этом списке.

Александр Ракшин известен как владелец продуктового ретейлера «Мария-Ра», созданного в Барнауле и работающего сейчас преимущественно в регионах Сибири. По данным Infoline, в июле 2025 года сеть управляла около 1,3 тыс. магазинов. По оценкам аналитиков компании, сеть занимала 17-е место в рейтинге крупнейших продуктовых ретейлеров по итогам первой половины 2025 года.

Миллиардер владеет долей 25% в компании «Розница», в которую входит ООО «Розница К-1» — оператор сети «Мария-Ра». Его супруга, дочь и сын также владеют по 25% этой компании, пишет Forbes. По итогам 2024 года выручка «Розница К-1» превысила 121 млрд руб.

Александр Ракшин окончил Барнаульский государственный педагогический институт, после чего работал учителем физической культуры в барнаульской школе № 64.

Лолита Белова