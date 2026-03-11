«Автомобилист» прервал 8-матчевую победную серию «Локомотива»

Ярославский ХК «Локомотив» в Екатеринбурге уступил местной команде «Автомобилист» со счетом 1:4. В результате была прервана победная серия ярославской команды, состоящая из восьми матчей регулярного чемпионата КХЛ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

Счет в матче открыл ярославский нападающий Максим Шалунов на 13-й минуте. В концовке первого периода ответную шайбу забросил форвард «Автомобилиста» Семен Кизимов. В начале второго игрового отрезка при игре в формате 5 на 3 отличился игрок хозяев Даниэль Спронг. На 59-й минуте в пустые ворота «Локомотива» забросили две шайбы: отличились Максим Денежкин и Даниэль Спронг.

Выездная серия «Локомотива» продолжается: 13 марта команда сыграет в Тольятти с «Ладой», 15 марта — в Минске с «Динамо». Последний матч регулярного чемпионата состоится 20 марта в Ярославле: «Локомотив» сыграет с «Металлургом» из Магнитогорска.

Алла Чижова