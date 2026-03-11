Под Угличем нетрезвая водитель Volkswagen протаранила машину ДПС

В Угличском округе Ярославской области сотрудники ДПС задержали 30-летнюю местную жительницу, которая в попытке уйти от преследования на своем автомобиле врезалась в полицейскую машину. Об этом сообщили в областном УМВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эпизод погони

Фото: УМВД России по Ярославской области Эпизод погони

Фото: УМВД России по Ярославской области

В ночь с 6 на 7 марта экипаж ДПС заметил вилявший по дороге автомобиль Volkswagen Touareg и подал водителю сигнал об остановке, который был проигнорирован. Затем водитель Volkswagen начала набирать скорость и уезжать от полиции.

Автоинспекторы начали преследование автомобиля, водитель которого игнорировала правила дорожного движения и совершала опасные маневры.

«В ходе погони в деревне Высоково она свернула на улицу без сквозного проезда и оказалась в тупике. Не желая сдаваться, женщина включила заднюю передачу и во время разворота врезалась в автомобиль инспекторов ДПС, в результате чего повредила его передний бампер. После этого она остановилась и заблокировала двери своего кроссовера»,— рассказали в УМВД.

Полицейские разбили стекло водительской двери, чем вынудили водителя выйти. Затем женщина попыталась убежать, но была задержана. Как отмечают в УМВД, от водителя доносился резкий запах алкоголя, но от медицинского освидетельствования она отказалась.

В отношении водителя составили протоколы за невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования, нарушение правил маневрирования, невыполнение требования об остановке транспортного средства, управление транспортным средством без необходимых документов, неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции. Автомобиль поместили на спецстоянку.

Алла Чижова