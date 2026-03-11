Двух несовершеннолетних братьев ищут в Петербурге
Два брата в возрасте 11 и 14 лет пропали в Санкт-Петербурге. Они не выходят на связь с 10 марта.
Фото: Поисково-спасательный отряд «Северо-Запад»
Информация о пропаже несовершеннолетних появилась на странице поисково-спасательного отряда «Северо-Запад» в соцсети «ВКонтакте». Местонахождение детей неизвестно уже сутки.
Для поиска мальчиков обратились к неравнодушным. Владеющих информацией о местонахождении просят поделиться сведениями по контактному номеру.