ХК «Автомобилист» обыграл «Локомотив» и одержал седьмую победу подряд

Хоккейный клуб «Автомобилист» одержал победу над ярославским «Локомотивом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), который прошел в Екатеринбурге. Счет в игре составил 4:1. Для екатеринбургской команды эта победа стала седьмой подряд.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В составе «Автомобилиста» шайбы забросили Семен Кизимов, Даниэль Спронг (дубль) и Максим Денежкин. У гостей отличился Максим Шалунов.

В турнирной таблице Восточной конференции «Автомобилист» (82 очка) занимает четвертое место, «Локомотив» (93 очка) — первое на Западе.

В следующей игре 14 марта «Автомобилист» примет ЦСКА.

Полина Бабинцева

