Авто прогревает рынок

В феврале в Петербурге количество регистраций новых легковых авто по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 10%, а по отношению к предыдущему месяцу — на 7%. Всего за февраль в городе было поставлено на учет 3840 авто, подсчитали для «Ъ Северо-Запад» в «Автостат Инфо».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Лидирующие позиции по-прежнему у Haval. За месяц бренд смог продать 661 машину, из которых на модель Jolion пришлось 224 авто, на F7 — 113, на M6 — 70, на H3 — 58, на H5 — 55 и на Dargo — 40.

Второе место у Lada с проданными 420 машинами. Наиболее востребованной моделью у бренда в феврале стала Vesta (99 шт.). Также в сравнение с предыдущим месяцем в продажах прибавили Largus (70 шт. против 56) и Granta 2191 — (38 шт. против 22).

Lada Granta 2190 и Lada Niva Travel снизили позиции с 52 шт. до 48 и с 72 до 56 соответственно. Количество проданных Lada Niva Legend осталось на уровне января (40 шт.).

Тройку замыкает марка Tenet (выпускается на бывшем заводе Volkswagen, ныне АГР, в Калужской области), реализовавшая 410 авто. Из них 231 — Tenet Т7, 129 — Tenet Т4 и 50 — Tenet Т8.

Tenet (совместный бренд «АГР Холдинга» и Defetoo) дебютировал на российском рынке в феврале 2025 года. Под этой маркой в РФ продаются кроссоверы T4 (перелицованный Chery Tiggo 4), T7 (Chery Tiggo 7L) и T8 (Chery Tiggo 8 Plus).

В январе «АГР Холдинг» объявил о выводе на рынок бренда Tenet Plus, указав, что производство будет организовано одновременно на двух заводах. На какой именно из имеющихся площадок АГР, кроме завода в Калуге,— бывших General Motors в Шушарах или Hyundai Motor в Сестрорецке,— будут собирать Tenet Plus, пока официальной информации нет. Запуск производства запланирован на первую половину 2026 года. Предположительно под новым брендом на российский рынок могут выводить китайские кроссоверы Lepas (суббренд Chery).

Также в феврале спрос наблюдался на Geely (308 шт.), Belgee (278 шт.) и Jetour (124 шт.).

При этом Changan (127 шт.) и Chery (86 шт.) год к году снизили продажи на 53% и 77% соответственно. Среди авто, ввезенных в РФ параллельным импортом, наиболее популярными стали Mazda (101 шт.), BMW (99 шт.), Volkswagen (77 шт.) и Skoda (51 шт.).

Владимир Колодчук