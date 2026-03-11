Чисто по делу

В Пермском крае зарегистрирована новая компания по производству мыла и чистящих средств ООО «Хемиком Плюс» на площадке бывшего завода ЖБК №1. Бенефициаром компании является экс-премьер краевого правительства Николай Бухвалов. Общество к оперативной деятельности пока не приступило, но уже подало заявку на регистрацию товарного знака. Эксперты считают, что успех проекта будет зависеть от стратегии бизнеса: сегодня наибольший спрос отмечен на производство нишевых продуктов.



ООО «Хемиком плюс» зарегистрировано по адресу: ул. Героев Хасана, 42 (бывшая производственная площадка завода ЖБК-1). Владельцами вновь созданной компании являются Николай Бухвалов (70%) и Андрей Тихомиров (30%). Последний также выступает ее руководителем. Основным видом деятельности указано производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств. Компания зарегистрирована в конце прошлого года, а в начале этого года подана заявка на регистрацию товарного знака Vertox. Николай Бухвалов вчера отказался сообщать подробности проекта, пообещав рассказать о новом производстве осенью, после получения первых результатов деятельности.

Андрей Тихомиров является также руководителем созданного в 2021 году ООО «Хеми-Ком». Компания работает в сфере производства химических органических веществ. Учредителями, согласно данным Rusprofile, выступают четыре физических лица: Сергей Фарзатинов (40% доли), Булат Гарифуллин (20%), Сергей Смагин (20%) и Ирина Тихомирова (20%). В 2024 году выручка ООО «Хеми-Ком» составила 19,2 млн руб., чистый убыток — 574 тыс. руб.

Новое производство зарегистрировано на площадке бывшего завода ЖБК №1, владельцем которой также является Николай Бухвалов. Эти объекты он пытается продать уже два года. Впервые комплекс был выставлен на продажу за 300 млн руб. единым лотом. В начале этого года площадка, поделенная на два лота, вновь была выставлена уже за 600 млн руб.

АО «ЖБК №1» до 2019 года было одним из крупных в Перми производителей сборного железобетона. В 2019 году у господина Бухвалова выкупил бизнес предприниматель Андрей Семериков и перенес производство на свою площадку — на ул. Соликамскую (ООО «Завод ЖБИ „Стройиндустрия“», сейчас продано ГК «Развитие»). Производство на ул. Героев Хасана было свернуто, а его владелец решил реализовать на площадке амбициозный проект. Его центром стал термальный комплекс «Пермские термы». Банный комплекс с 17 видами саун и парных, шестью бассейнами и широким перечнем SPA-процедур был сдан в начале 2023 года. По данным «СПАРК-Интерфакс», чистый убыток ООО «Пермские термы» составил 67,7 млн руб., выручка — 150,7 млн руб.

На оставшейся части бывшей промплощадки планировалось построить ледовую арену и мультиплекс «Город в городе: город молодых». Объект должен был вместить фудхолл, фермерский рынок, площадку для проведения мероприятий, детскую зону, кинозалы, ледовую арену и прочее. Объем инвестиций оценивался в 1,8 млрд руб. В начале 2024 года стало известно, что проект частично приостановлен.

Рынок бытовой химии в РФ долгое время контролировался в основном крупными западными игроками. Еще в начале нулевых британская Unilever, немецкий Henkel, американская Procter & Gamble и другие компании скупили российские предприятия и начали выпуск продукции под своими брендами для внутреннего рынка в России. В 2001 году контрольный пакет некогда крупнейшего в регионе производителя бытовой химии — ОАО «Пемос» приобрела Henkel Group. На заводе в Перми был освоен выпуск продуктов глобальных брендов: Persil, Losk, Deni, Vernel, Pril. Таким образом, зарубежные игроки контро­лировали более 50% рынка сбыта бытовой химии в Пермском крае.

С началом СВО ситуация серьезно изменилась: ряд зарубежных холдингов решили покинуть РФ, что дало российским производителям шанс занять их нишу на рынке. Многие сократили ассортимент продукции в РФ, у большинства из-за резкого скачка валюты цены на продукцию значительно выросли. В то же время практически все ведущие поставщики бытовой химии решили оставить российский бизнес (Unilever, Procter & Gamble), а немецкий Henkel продал свои заводы, включая пермский, российским инвесторам. Они переименовали филиалы ООО «Хенкель Рус» в LAB Industries, но продолжили производство под прежними брендами.

Кроме этого, в Перми действует несколько производителей бытовой химии: ООО «Биохим» (выпускает продукцию под собственной торговой маркой Sanros, специализируется на производстве мыла, моющих и чистящих средств. По итогам 2024 года выручка составила 44,7 млн руб., чистая прибыль — 1 млн руб.), ООО «Камская фабрика моющих средств» (Краснокамск, в 2024 году выручка составила 20,6 млн руб., чистая прибыль — 242 тыс. руб.), ООО «Научно-производственная фирма „Пермхимпродукт“» (специализируется на научных исследованиях и разработках в сфере естественных и технических наук). Согласно данным Rusprofile, производители бытовой химии в Прикамье демонстрируют снижение финансовых показателей.

Управляющий партнер IPM Consulting Анастасия Владимирова отметила, что в России рынок производства моющих средств стагнирует уже не первый год. «Например, по итогам 2024 года в нашей стране произведено было 1,8 млн тонн моющих средств, что на 10% меньше суммарного выпуска 2023 года, и вообще показатели по этим наименованиям не росли с 2020 года»,— пояснила она. В этом году тенденция падения производства продолжилась. «Исходя из этого, можно прийти к выводу, что запуск крупного производства сейчас экономически не оправдан, либо это должен быть очень сильный игрок с заранее продуманной стратегией экспансии и готовый к рискам низкого спроса. А на фоне дорогих заемных средств и наличия конкуренции, в том числе со стороны собственных торговых марок сетей, такой проект может заведомо стать убыточным»,— полагает эксперт.

Госпожа Владимирова также подчеркнула, что после изменения структуры владения крупными производителями бытовой химии в России (иностранные собственники ушли, продав бизнес российскому менедж­менту, или же их имущество вовсе было национализировано) актуальность приобрели небольшие, локальные производители «нишевых» средств, в том числе мыла и иной моющей продукции. «Вполне вероятно, что это предприятие будет иметь похожие цели — именно нишевое производство с продукцией определенной направленности и качества может иметь спрос. Это гораздо логичнее, чем пытаться конкурировать с крупными производителями, занимающими большую долю рынка, и, скорее всего, в Перми стартует именно такой проект»,— уточняет экс­перт. Она обратила внимание на то, что стратегия развития нового предприятия будет зависеть от планов по объему и характеристик производства.

Ирина Суханова