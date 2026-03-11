В Ульяновске «черных риелторов» обвиняют в мошенничестве и приготовлении к убийству

Сотрудники уголовного розыска УМВД РФ по Ульяновской области в ходе оперативно-разыскных мероприятий, проведенных совместно со следователями СУ СКР и бойцами Росгвардии, задержали в Ульяновске группу так называемых «черных риелторов», сообщила в среду официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В свою очередь следственное управление СКР по Ульяновской области сообщило, что в отношении участников ОПГ «черных риелторов» возбуждено уголовное дело. Шестерым задержанным предъявлено обвинение в мошенничестве организованной группой в особо крупном размере, повлекшем лишение права гражданина на жилое помещение (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы) и в приготовлении к убийству, сопряженном с разбоем, вымогательством или бандитизмом (ч. 1 ст. 30 УК РФ, п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ, до 20 лет лишения свободы, либо пожизненное заключение).

По версии следствия, 45-летняя, ранее судимая жительница Ульяновска организовала незаконный бизнес по отъему жилья с последующей перепродажей. Для реализации криминальных целей они привлекла еще пятерых соучастников. Злоумышленники искали одиноких лиц, имеющих в собственности объекты недвижимости и страдающих алкогольной зависимостью. Фигуранты входили в доверие к своим жертвам, ограничивали их круг общения, систематически предлагали употреблять алкоголь и уговаривали потерпевших, находившихся под воздействием спиртного, продать имеющуюся жилплощадь заранее найденным покупателям по ценам ниже рынка.

Кроме того, отмечают в СУ СКР, в действиях организатора установлен эпизод о приготовлении к убийству одной из потерпевших путем предоставления подельнице сильнодействующего препарата и дачи указаний о добавлении его в рацион женщины, который в сочетании со спиртным должен был вызвать смерть последней. Однако одна из участниц ОПГ отказалась выполнять указания организатора и сообщила в правоохранительные органы о готовящемся преступлении.

По ходатайству следствия в отношении организатора и двух активных участников ОПГ судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальным троим членам ОПГ — подписка о невыезде.

Выяснить подробности действий злоумышленников не удалось — в СУ СКР от комментариев отказываются.

В УМВД отмечают, что на сегодня по этому уголовному делу следствием установлено три эпизода противоправной деятельности ОПГ.

Андрей Васильев, Ульяновск