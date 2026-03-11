Приставы взыскали с мошенницы 11,6 млн рублей в пользу пострадавшей петербурженки

Жительница Санкт-Петербурга в возрасте 39 лет получила от квартирной аферистки 11,6 млн рублей благодаря судебным приставам. Мошенница расплатилась со своей знакомой после выхода из мест заключения, сообщили в пресс-службе ГУФССП по городу.

Октябрьский районный суд признал 44-летнюю россиянку виновной в мошенничестве при продаже квартиры. Осужденная предложила знакомой приобрести жилье на Гороховой улице за 11 млн рублей, не планируя исполнять обязательства по сделке. Получив сумму и пообещав зарегистрировать право собственности на знакомую, аферистка произвела фиктивные сделки и оформила квартиру на других людей, а денежными средствами распорядилась по своему желанию.

За эту махинацию фигурантка получила 2,5 года колонии общего режима, ее также обязали выплатить 11,6 млн рублей потерпевшей. Отбыв наказание, аферистка не расплатилась со своей знакомой. Тогда приставы арестовали ее банковские счета, а россиянку ограничили в праве выезда за границу. Это побудило должницу выплатить всю сумму.

Татьяна Титаева