Елизаветовский маслозавод в Воронежской области упал в выручке в 13 раз

Воронежское АО «Павловскагропродукт» (управляет Елизаветовским маслоэкстракционным заводом, входит в группу «Апротек») по итогам 2025 года получило 133 млн руб. чистой прибыли, что в 13,5 раза ниже показателя предыдущего года (1,8 млрд руб.). При этом выручка предприятия по итогам отчетного периода составила 13 млрд руб., что на 2% больше, чем годом ранее. Это следует из финансовой отчетности общества.

Одновременно выросла себестоимость продаж (+15%) и достигла 11,8 млрд руб. против 10,2 млрд руб. годом ранее. Дебиторская задолженность общества за год увеличилась на 59% — до 1,5 млрд руб. против 958 млн по итогам предыдущего года. Кредиторская задолженность, напротив, сократилась на 15% и составила 361 млн руб. против 423 млн в 2024-м.

По данным Rusprofile, АО «Павловскагропродукт» зарегистрировано в 1997 году. Уставный капитал — 2,3 млн руб. Гендиректор — Александр Галкин. Компания управляет Елизаветовским маслоэкстракционным заводом и входит в группу «Апротек», которая считается подконтрольной предпринимателю Юрию Вислогузову. Группа также управляет рядом растениеводческих активов, среди которых агрофирма «Павловская нива», а также занимается реализацией подержанной сельскохозтехники. По собственным данным, Елизаветовский завод выпускает более 500 т подсолнечного масла в сутки. Предприятие осуществляет полный производственный цикл — от закупки и хранения маслосемян до переработки масличных культур и производства растительного масла.

В 2019 году сообщалось о планах по расширению мощностей Елизаветовского маслоэкстракционного завода. Предприятие рассчитывало увеличить переработку подсолнечника с 750 т в сутки до 1,3 тыс. т, вложив в модернизацию около 1,5 млрд руб. Проект хотели реализовать на территории опережающего социально-экономического развития «Павловск». О его завершении не сообщалось.

