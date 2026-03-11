Блогера-иноагента Максима Каца заочно приговорили к 9 годам колонии

Российский суд вынес заочный приговор блогеру Максиму Кацу (признан в России иноагентом). Его признали виновным в уклонении от исполнения обязанностей иноагента. С учетом прошлого приговора, подсудимому назначили девять лет колонии общего режима, сообщили в столичном управлении прокуратуры.

Фото: Иван Петров, Коммерсантъ Максим Кац (объявлен в РФ иноагентом)

Согласно материалам суда, блогер дважды за год привлекался к ответственности по административной статье за нарушение порядка работы иноагента. При этом он продолжил публиковать материалы без соответствующей маркировки. Помимо лишения свободы, фигуранту запретили администрировать сайты на шесть лет.

В августе 2023 года суд в Москве назначил Максиму Кацу (иноагент) восемь лет колонии общего режима по делу о фейках о ВС РФ. Причиной стал пост блогера от 2 апреля 2022 года, посвященный событиям в украинском городе Буча.

Никита Черненко